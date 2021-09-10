Фото: скриншот видео

Сегодня рано утром в уфимском микрорайоне Инорс местные жители стали очевидцами ужасающей и шокирующей картины. На улице, на глазах у многочисленных очевидцев, крупный пес насмерть разорвал маленькую собачку. Песик мирно гулял с хозяйкой, как вдруг на него набросился огромный пес, по всей видимости «бойцовской» породы. Без намордника.

Прохожие сняли жуткую расправу над маленькой собачкой на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как огромный пес терзает маленькую собачку. Ни единого шанса у малышки не было.

В комментариях под видеороликом в социальных сетях очевидцы рассказали, как видели отчаяние хозяйки маленькой собачки. Девушка ничего не могла поделать.

- Хозяйка плакала сильно. Нужно с такими собаками гулять в намордниках. А то страшно с детьми мимо проходить! Не знаешь, что на уме у животного! – возмущается местная жительница, также ставшая очевидцем шокирующей картины.