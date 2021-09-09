Партия туалетной бумаги на 797 тысяч рублей пропала по пути из Уфы в Махачкалу

Возможно груз оказался в Москве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На днях в московскую полицию обратился житель Дагестана, который заявил, что у него украли партию туалетной бумаги и бумажных полотенец общей стоимостью более 797 тысяч рублей. Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, предприниматель купил товар в Уфе и нанял водителя для его доставки. Но до покупателя товар так и не доехал.

По словам собеседника, покупатель нашел водителя через один из сайтов по подбору перевозчиков и связался с ним по телефону. В назначенный день машина до точки назначения так и не добралась. Вскоре водитель позвонил сам и заявил, что до Махачкалы, а именно там его должны были встретить, ему всего 250 километров. В итоге, заказчик перевел «дальнобойщику» на карту 50 тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь.

Чуть позже владелец груза выяснил, что туалетную бумагу разгрузили в Москве на складе крупного ритейлера. Именно поэтому он и обратился в московскую полицию.