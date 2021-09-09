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Общество9 сентября 2021 19:42

Радий Хабиров обновил антиковидный указ

Музеи и библиотеки теперь можно посещать без справок о прививке
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров внес поправки в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. В документ, опубликованный сегодня, 9 сентября, внесено два существенных изменения.

Теперь посещать ночные клубы и массовые спортивные мероприятия в закрытых помещениях можно не только имея на руках сертификат о вакцинации или отрицательном результате ПЦР-теста, но и при наличии справки о перенесенном за последние полгода коронавирусе.

Обязательное требование о прививке для допуска в музеи, выставочные залы и библиотеки отменено. Хабиров также упразднил требование соблюдать обязательный 14-дневный режим самоизоляции для граждан, прибывших в Башкирию из Великобритании и Северной Ирландии.