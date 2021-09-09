В Башкирии прекращены поиски пропавшей восьмилетней школьницы

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Сегодня, 9 сентября, весь башкирский город Белебей как по тревоге поднялся на поиски бесследно пропавшей восьмилетней девочки. Ребенок вышел днем из здания Башкирской гимназии-интерната после уроков, но до дома не добрался. Родные и близкие сразу же обратились в полицию, к поискам подключились добровольцы поискового отряда «Поиск детей-Уфа».

Об исчезновении девочки не было никаких сведений – ни с кем могла уйти, ни куда. Жители города распространили в социальных сетях ориентировки с приметами ребенка и описанием во что школьница была одета.

К счастью, все закончилось хорошо: девочку нашли, она жива и здорова. Информацию о завершении поисков подтвердили волонтеры поискового отряда «Поиск детей-Уфа» в своих социальных сетях.