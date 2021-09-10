Аналитики назвали продукты, подорожавшие в Башкирии за неделю

В Башкирии фиксируется рост цен на огурцы и помидоры Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии за неделю подорожали огурцы, помидоры, маргарин и конфеты. Об этом сообщил Башстат – аналитики сравнили цены на продовольственные товары за 30 августа и 6 сентября.

Больше всего в процентном соотношении подорожали огурцы. За неделю они выросли в цене на 5,6% (+2,7 руб.) – идентичный рост фиксировался и неделей ранее. Сейчас килограмм огурцов можно купить в среднем за 51 рубль. Дороже теперь обходятся также свежие помидоры (57 руб. за кг: +3,7% или +2 руб.), маргарин (152 руб. за кг: +2,7% или +4 руб.) и шоколадные конфеты (306,5 руб. за кг: +2,4% или +7 руб.).

Из подешевевших продуктов Башстат выделил свежую капусту (36 руб. за кг: -4,4% или -1,5 руб.), морковь (почти 39 руб. за кг: -3,7% или -1,5 руб.) и сосиски (342 руб. за кг: -2,7% или -9,5 руб.).