В Уфе после ДТП одну из машин разорвало пополам

фото: соцсети

В Уфе машину после дорожно-транспортного происшествия разорвало на две части. Инцидент случился сегодня днем, 9 сентября, на улице Сельской Богородской.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, в результате столкновения с другим авто располовинилась вазовская «четырнадцатая». После этого оторвавшаяся ударом задняя часть легковушки начала гореть. На место были вызваны сотрудники МЧС. Спасатели оперативно потушили огонь, которым повредились рядом стоящие автомобили.

фото: соцсети

В МЧС отметили, что в ДТП попали две легковые машины. Известно о двух пострадавших – они отказались от госпитализации.

Предположительно, машина, с которой столкнулся ВАЗ-2114 // фото: соцсети

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в городскую ГИБДД. Как только он появится, мы опубликуем его здесь.