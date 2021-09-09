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Общество9 сентября 2021 17:38

Горе-мамаша из Башкирии била и выгоняла на улицу сына - за это ее наказали в День знаний

Жуткая история происходила в Дюртюлинском районе Башкириии
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Жительницу Дюртюлинского района Башкирии лишили родительских прав за то, что она избивала старшего сына.

В местный суд обратились чиновники администрации Дюртюлинского района. Сотрудники отдела опеки выяснили, что одна из местных жительниц постоянно избивала и выгоняла из дома своего 15-летнего сына, а также «оказывала на него психологическое давление». Помимо этого, ранее горе-мать уже неоднократно привлекали к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

В итоге районный суд пошел на исключительные меры и лишил женщину родительских прав в отношении 15-летнего сына. 5-летнему братишке мальчика также не повезло – его на время забрали из семьи. Примечательно, что решение суд вынес в День знаний - 1 сентября.