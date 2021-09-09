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Общество9 сентября 2021 14:54

В Башкирии разыскивают бесследно пропавшую восьмилетнюю девочку

Ребенок ушел из школы и до сих пор не вернулся домой
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Жители башкирского города Белебей бьют тревогу: сегодня, 9 сентября, ушла из школы и бесследно пропала восьмилетняя девочка. На данный момент известно, что ребенок покинул здание Башкирской гимназии-интерната примерно в 13:30 и до сих пор не вернулся домой. К поискам подключились все родные и близкие девочки, а также неравнодушные горожане.

В популярных городских сообществах в социальных сетях жители Белебея сообщают, что девочку зовут Снежана. Она живет вместе с родителями на улице Волгоградской.

В момент пропажи девочка была одета в красную куртку с рисунком котят, розовые кроссовки, на голове шапка синего цвета, с собой был портфель салатово-розового цвета.

Всех, кто видел ребенка, либо знает о местонахождении Снежаны, просьба связаться с ее мамой по телефону: 8-919-362-40-77.