ФАС уличила в картельном сговоре четырех поставщиков питания в больницы Башкирии

ФАС не стала выдавать предписание компаниям, нарушившим закон о защите конкуренции Фото: Лия МУРАДЬЯН

Башкирское управление федеральной антимонопольной службы выявило картельный сговор между четырьмя компаниями-участницами аукциона на организацию питания в больницах республики. Речь идет о фирмах «Уфимский центр питания Арт-Лайф», «Рамонда», «Весна» и «Здоровье», следует из решения, опубликованного на сайте ведомства.

ФАС исследовала 11 торгов, в которых участвовали компании, и выяснила, что аукционы проходили по одному и тому же сценарию. Кроме того, при подаче заявок и ценовых предложений фирмами регулярно использовались одни и те же IР-адреса. Так же во всех рассмотренных аукционах компании делали минимальное снижение начальной цены контракта.

ФАС признала, что компании нарушили закон о защите конкуренции, однако предписаний им выдано не было, поскольку они уже исполнили выигранные контракты. Общая сумма тендеров превысила 600 млн рублей.