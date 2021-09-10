В Башкирии за купальный сезон 2021 года утонуло 95 человек

Всего с начала года и по 8 сентября 2021 года в республике утонуло 107 человек Фото: Тимур ХАНОВ

За прошедший купальный сезон-2021 в Башкирии в водоемах утонуло 95 человек, в том числе 11 детей, рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе госкомитета республики по ЧС. В прошлый купальный сезон, в 2020-м году, утонули 99 человек, в том числе 11 детей.

По данным ведомства, всего с начала года и по 8 сентября включительно, в регионе утонуло 107 человек, 14 из которых – дети. Для сравнения: за январь - сентябрь 2020 года в Башкирии на реках и озерах утонули 108 человек, в том числе, 14 детей.

Основной причиной гибели жителей Башкирии на воде спасатели называют купание в необорудованных для этого местах, нахождение в воде в состоянии опьянения, а также переоценка своих физических возможностей и пренебрежение простыми правилами поведения на воде. Зачастую дети тонут потому, что родители оставляют их без присмотра.

- В республике наступила осень - обманчивый период года, когда тепло может смениться резким похолоданием и наоборот. Любители водных процедур, особенно в состоянии алкогольного опьянения, при купании в холодной воде рискуют своей жизнью, - предостерегают в госкомитете Башкирии по ЧС.

Последний на данный момент несчастный случай на воде произошел 1 сентября в деревне Большебасаево, что в Баймакском районе республики: на местном озере утонул 41-летний мужчина.