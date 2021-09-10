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Общество10 сентября 2021 7:23

В Башкирии за два года хотят переселять более 1,5 тысячи человек

На это планируют потратить больше миллиарда рублей
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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В Башкирии за 2022/2023 годы хотят переселить 1530 человек из аварийного жилья.

В министерстве строительства сообщили, что республика подала заявку на получение дополнительного финансирования для того, что расселять жителей Башкирии из аварийного жилья.

За два года планируют найти новое жилье для 1530 человек, которые сейчас вынуждены проживать в 602 квартирах и домах. Ситуация с аварийным жильем наблюдается как минимум в 16 районах республики, а общая площадь таких помещений – 22,2 тыс. квадратных метров.

Затраты на расселение из аварийного жилья будут серьезными. От федерального центра в лице Фонда ЖКХ республика планирует получить порядка 951,5 млн. рублей. Еще 211 млн. добавят из бюджета Башкирии.