В центре Уфы в день международного марафона будут перекрыты 12 улиц

фото: ufacity.info

В центре Уфы по случаю проведения международного марафона 12 сентября будут перекрываться несколько улиц. Об этом предупредили в городской администрации.

За день до забега, 11 сентября, с 12:00 до 22:00 движение транспорта ограничат на улице Заки Валиди от Карла Маркса до Советской.

В день Уфимского международного марафона 12 сентября с 7:00 до 15:30 частично будут перекрыты сразу 12 улиц – в соответствии с маршрутом забега. Вот список участков улиц, где будет действовать ограничение:

– Заки Валиди (между пересечениями с Гафури и Советской);

– Гафури и Театральная (между Заки Валиди и Пушкина);

– Пушкина (между Гафури и Советской);

– Карла Маркса (между Заки Валиди и бульваром Ибрагимова);

– Ленина (между Пушкина и Краснодонской);

– Коммунистическая (между Ленина и Мустая Карима);

– Мустая Карима (между Коммунистической и Революционной);

– Кирова и Достоевского (от Мустая Карима до Цюрупы);

– Революционная (между Аксакова и Цюрупы);

– Крупской (между Кирова и Достоевского).

Схема перекрытия улиц 12 сентября // ufacity.info

В мэрии добавили, что в связи с перекрытием улиц изменится схема движения общественного транспорта.

Уфимский международный марафон – это массовый забег, в котором примут участие более 5,5 тысячи профессиональных спортсменов и любителей бега, скандинавской ходьбы и роллерного спорта.