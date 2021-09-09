Уполномоченный по правам детей в Башкирии попросила проверить уфимский бренд одежды за футболку «Cutac Bash»

Фото: instagram.com/damdam.co/

Уполномоченный по правам детей в Башкирии Милана Скоробогатова обратилась в прокуратуру с просьбой проверить бренд одежды DamDam на факту нарушения законов за рекламу футболки с надписью «Cutac Bash».

О случившемся в соцсетях рассказал один уфимец Владлен Окунев, занимающийся продвижением бренда. По его словам, Скоробогатова направила запрос в прокуратуру Ленинского района Уфы в начале сентября.

«Ъ-Уфа» сообщает, что омбудсмен обратилась в прокуратуру по просьбе некой уфимки, которая пожаловалась на «использование детей в рекламе матершинного слова сексуального характера». Речь идет о футболке с надписью «Cutac Bash» - при желании ее можно интерпретировать как фразу «часть мужского полового органа» на башкирском языке.

Сам Окунев объяснил фразу тем, что в поисках вдохновения приехал в Черногорию, где посетил кафе с названием «Кутак» - на местном это означает «уголок». Слово «Bash» он с английского языка переводит как «тусовка». Таким образом, общий смысл фразы переводится вовсе не как «часть мужского полового органа», а как «милый уголок» или «встреча единомышленников».