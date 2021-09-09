Семь детей с начала года упали с высоты и разбились насмерть в Башкирии

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По данным госкомитета Башкирии по ЧС с начала 2021 года и по 8 сентября включительно в республике произошло 227 происшествий, связанных с падением с высоты. Всего в результате этих случаев травмы получили 161 человек, в том числе 21 ребенок. К сожалению, из-за падения с высоты в этом году погибли 66 человек, среди которых семь детей.

Как подчеркнули в пресс-службе госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, падение из окон - одна из основных причин травматизма и гибели детей, особенно летом и, особенно в городах.

- Последний такой случай произошел 18 августа в Уфе: с первого этажа выпал мальчик 2020 года рождения. К счастью, малыш остался жив, но получил травмы различной степени тяжести, - отметили в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.

Чтобы обезопасить детей от несчастных случаев, спасатели рекомендуют не оставлять маленьких детей без присмотра, не ставить мебель и крупные игрушки близко к подоконникам, так как дети с их помощью смогут туда залезть. Также жителям республики рекомендуется установить на окна ограничители, не позволяющие их полностью открывать, а также открывать пластиковые окна только в положении «форточка».

- Не надейтесь на москитную сетку. Даже при незначительном на нее надавливании она выпадет наружу. Не позволяйте ребенку одному выходить на не застекленный балкон или лоджию, где для него существует возможность перелезть через балконное ограждение или пролезть через него, - поясняют в госкомитете Башкирии по ЧС.