В Башкирии за день пропали сразу четыре ребенка от 2 до 6 лет

Все потерявшиеся дети благополучно вернулись домой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за день 8 сентября пропали сразу четыре ребенка от 2 до 6 лет. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

В деревне Давлетово Баймакского района двое детей двух и четырех лет ушли гулять и не вернулись. В то же время в деревне Кабаково Кармаскалинского района потерялись две шестилетние девочки. В обоих случаях взрослые обратились к спасателям, и малыши были найдены живыми и здоровыми.

В Госкомитете отметили, что с начала года в ведомство поступило более 100 сообщений об исчезновении граждан.

При пропаже ребенка спасатели рекомендуют родителям обращаться за помощью по номеру «112»: «Не нужно ждать 24 или 48 часов, чтобы сообщить о пропаже ребенка. Сделать это нужно сразу, так как первые часы после пропажи особенно важны», – заявили в Госкомитете РБ по ЧС.