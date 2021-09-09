COVID-19 в Башкирии на 9 сентября: 300 человек заразились, 16 скончались

Состояние 62 ковид-положительных пациентов оценивается как тяжелое

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус выявили у 300 жителей. С начала пандемии в республике зарегистрировано 59 767 случаев инфицирования. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщил региональный оперштаб.

Суточный прирост умерших от COVID-19 составил 16 человек (для Башкирии это рекордный показатель). Всего жертвами инфекции в регионе стали 1 249 жителей, 1 008 из них – старше 60 лет.

Переболели коронавирусом 53 133 человека, 172 пациента выписались за последние 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции числятся 5 385 жителей Башкирии: 4 712 лечатся дома, 673 находятся под наблюдением врачей в ковид-госпиталях. Состояние 62 пациентов оценивается как тяжелое, 14 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.