Мэрия предложила уфимцам самим выбирать, когда включить отопление

Отопление в Уфе могут включить раньше срока, если жители домов оформят специальную заявку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уфимцы могут сами выбрать дату подачи отопления раньше установленного срока. Об этом сообщили в городской администрации.

Отметим, что по федеральному закону тепло в дома подается только тогда, когда среднесуточная температура воздуха на улице ниже +8 градусов в течение пяти суток подряд. Тем не менее горожане могут подать заявку на преждевременное включение отопления – и ресурсоснабжающая организация приступит к отпуску тепловую энергию.

– В многоквартирных домах началом отопительного сезона может стать решение собственников жилья, доведенное до управляющей организации советом многоквартирного дома. Если же такого решения не поступит, дату подачи тепла в дом определит управляющая компания, – объяснили в мэрии.

Власти Уфы предупредили, что тепло в домах после запуска отопление появится «не моментально» – батареи могут прогреваться более трех суток.