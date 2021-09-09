Парламент Башкирии изменит процедуру назначения вице-премьеров

Парламент Башкирии предложил усилить свою роль в кадровых решениях правительства

Башкирский парламент намерен изменить процедуру назначения заместителей премьер-министра (вице-премьеров). Соответствующие поправки в республиканскую Конституцию будут рассмотрены на заседании в конце сентября.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, согласно первой поправке, назначить вице-премьеров в правителсьтво республики можно будет только при согласовании Госсобрания-Курултая (сейчас согласование депутатов необходимо только при назначении премьер-министра).

Второе изменение в законодательстве предусматривает, что глава Башкирии может назначить вице-премьеров по представлению премьер-министра с согласия Госсобрания.

По словам Толкачева, предложенные поправки усилят роль парламента при принятии кадровых решений в правительстве.