Реконструкция Театра кукол в Уфе обойдется в 778,5 млн рублей

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Башкирский государственный театр кукол в Уфе будет реконструирован к 450-летнему юбилею города в 2024 году. На капитальный ремонт здания выделено 778,5 млн рублей: 250 млн из федерального бюджета и 528,5 млн – из регионального. Об этом сообщила пресс-служба администрации башкирской столицы.

В мэрии отметили, что реконструкция Театра кукол начнется в следующем году. В дополнение к имеющемуся зданию будет возведен четырехэтажный пристрой.

– Строительство будет проходить в два этапа. Сначала построят новое четырехэтажное здание с подвалом, затем реконструируют действующее. В результате общая площадь помещений театра увеличится более чем в два раза – до 6,5 тысяч квадратов, – рассказали в городской администрации.

Театр кукол располагается по адресу проспект Октября, 158. Его здание было построено в 1976 году. С тех пор там ни разе не было капитального ремонта.