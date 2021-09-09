Облитый бензином житель Башкирии получил ожоги 90% тела

Обгоревшего мужчину доставили в реанимацию

В Башкирии облитый бензином мужчина получил ожоги 90% тела. Инцидент произошел в деревне Худабандино, которая находится в Зианчуринском районе.

По данным издания «Кугарчинские вести», местный житель загорелся в своем гараже - перед этим он был облит бензином. От гибели его спасали прохожие. Они потушили мужчину и вызвали скорую помощь. Медики доставили пострадавшего в реанимацию больницы в селе Мраково. В медучреждении ему диагностировали ожоги порядка 90% тела. Сейчас пациент находится в тяжелом состоянии.