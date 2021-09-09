Башкирия готова потратить на охрану психбольницы почти 49 млн рублей

Исполнитель госконтракта обеспечит охрану медучреждения с 1 ноября 2021 по 31 октября 2023 года

На охрану отделений республиканской психиатрической больницы в Уфе Башкирия готова выделить из бюджета 48,7 млн рублей. Тендер появился на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, победитель торгов предоставит невооруженную охрану медицинского учреждения в период с 1 ноября 2021 года по 31 октября 2023 года – это 730 дней. До конца 2021 года на оплату услуг охранного предприятия предусмотрено 4 млн рублей, на 2022 год - 22,9 млн рублей и на 2023 год - 21,7 млн рублей.

Подрядчик должен будет организовать 27 круглосуточных и 3 посменных поста в 11 отделениях больницы. Охрана обеспечит внутренний и пропускной режим, защиту жизни и здоровья персонала и пациентов, а также сохранность имущества.

Заявки на участие в торгах будут рассмотрены до 13 октября.