Хабиров высказался о своих предшественниках и преемнике

Радий Хабиров с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым

Глава Башкирии Радий Хабиров на пресс-конференции 8 сентября высказался о своих предшественниках и возможном преемнике на посту руководителя республики.

По словам Хабирова, он продолжает общаться с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, хоть и «не так часто».

- Немножко там небольшие вопросы у Муртазы Губайдулловича по здоровью были. Дай бог ему от нас всех здоровья, и я стараюсь его в этом вопросе поддерживать. У меня с ним долгая история отношений, пережиты непростые времени, и столько много человек сделал, – сказал глава республики.

С Рустэмом Хамитовым, который управлял республикой с 2010 по 2018 год, Хабиров «тоже периодически общается», но со временем все реже.

– Он оставил мне перечень тех дел, который он начинал – хорошие вещи были, по ним некоторым мы идем [продолжаем работать]. Я всегда считаю, что Рустэм Закиевич очень многое сделал, и очень-очень с уважением [к нему отношусь]. С Рустэмом Закиевичем мы не успели так плотно поработать – недавно день рождение было, поздравил его, – отметил руководитель региона.

Что касается преемника на посту главы Башкирии, то Хабиров о нем «даже не думает» – это «не его работа».

– Есть такая шутка: «Не по зарплате вопрос задаете». Это будут решать, во-первых, люди, а, во-вторых, президент. У меня сейчас такая шутка в голове родилась. Думаю, дай-ка не так я отвечу на этот вопрос и назову пару-тройку фамилий – пусть народ кувыркается. Не буду людям портить жизнь, – сказал Хабиров.

Впрочем, он добавил, что в республике «растет плеяда хороших будущих руководителей», которые «сейчас не растекаются по миру, по стране». Хабиров также не исключил, что его в качестве руководителя республики может сменить женщина. Он комплементарно высказался о работе чиновниц, которые сейчас возглавляют два района Башкирии: Гюзель Насыровой (Иглинский район) и Зухре Гордиенко (Кигинский район).