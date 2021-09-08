«Хороший ураган – и мы потеряем его»: Хабиров рассказал, что будет с памятником Салавату Юлаеву

Памятник Салавату Юлаеву находится в аварийном состоянии

Глава Башкирии Радий Хабиров на пресс-конференции 8 сентября рассказал о дальнейшей судьбе памятника Салавату Юлаеву – сейчас главный символ республики находится в аварийном состоянии и требует реконструкции. По словам руководителя региона, ремонт неизбежен и начнется он в следующем году.

– Памятник – он у нас 1967 года. За это время ни разу не делалось ни должного техобслуживания, ни ремонта какого-то. Я помню тот момент, когда мне позвонил очень расстроенный Ульфат Мансурович [Мустафин – мэр Уфы] и говорит, шеф, надо увидеться. Мне, говорит, дали обследование памятника, и мы можем его потерять – надо его ремонтировать. Просто время берет свое – и надо туда заходить. Надо как можно скорее навести порядок с этим памятником. Надо всем вместе прийти к этому и не спорить на эту тему. Если не будем ремонтировать, мы его потеряем, хороший ураган – и мы потеряем его, – сказал руководитель региона.

Он отметил, что ремонт памятника Салавату Юлаеву – «недешевое удовольствие». По словам Хабирова, ремонт, вероятнее всего, начнется в следующем году. Для этого придется снять памятник с постамента. Глава Башкирии добавил, что, возможно, монумент будут ремонтировать в павильоне недалеко от места, где он стоял, – чтобы за всем процессом могли наблюдать и сами горожане. Однако окончательного решения по тому, как и где будут чинить памятник, пока нет.