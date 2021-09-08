В Башкирии осудили бывшего вице-мэра Стерлитамака, из-за которого пострадала девочка

В Стерлитамаке вынесли приговор бывшему вице-мэру города, из-за которого на 7-летнюю школьницу упали хоккейные ворота.

В прокуратуре Башкирии сообщили, что печальная история произошла в августе 2020 года. 7-летняя девочка пришла на детскую площадку и начала играть. В один момент на нее упали тяжелые хоккейные ворота – девочка получила серьезные травмы, которые оценили как тяжелый вред здоровью.

Примечательно, что в 2018 году злополучную площадку принимали местные чиновники. Тот самый глава администрации своей подписью подтвердил, что объект не представляет опасности для играющих на нем детей.

В итоге суд признал экс-чиновника виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Также мужчина не сможет занимать руководящие должности еще два года.