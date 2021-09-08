Хабиров рассказал о том, как он изменился посту главы Башкирии

Радий Хабиров рассказал на сегодняшней конференции о том, как изменился за прошедшие на посту главы Башкирии, и о том, какую работу провел над собой.

– Есть вещи, которые я бы не делал, и события, во время которых поступил бы по-другому. Но то, чем я занимаюсь, как отношусь к людям, как пытаюсь решать вопросы, я бы не менял. Я, в принципе, горячий человек. И, когда я начал работать, был излишне горячим. Я работаю над собой, пытаюсь решать вопросы более спокойным, более респектабельным способом. Сейчас я работаю на пределе своих интеллектуальных возможностей, – заявил Хабиров.