В Уфе разыскивают без вести пропавшего 8-летнего мальчика

фото: "ЛизаАлерт"

В Уфе без вести пропал 8-летний Александр Полянский. Об этом сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».

По данным поисковой организации, сегодня, 8 сентября, школьник ушел в неизвестном направлении и исчез. Активисты полагают, что Саша может находиться в любом из районов города. Волонтеры призывают добровольцев на помощь в поисках.

Приметы пропавшего: рост – 140 см, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, карие глаза.

Последний раз мальчика видели, когда он был одет в серую куртку без капюшона, темно-синий пиджак, черную вязаную безрукавку, светло-салатовую рубашку, черные классические брюки, черные кроссовки с зелеными полосками и бежевую шпаку.

Всех, кто знает о местонахождении Александра Полянского, просят обратиться по номеру 8(800)700-54-52 (телефон «ЛизаАлерт») или 112 (единый экстренный вызов).