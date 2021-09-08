Власти Башкирии рассчитывают сдать три дома «Миловского парка» к концу 2021 года

фото: Минстрой РБ

Власти Башкирии надеются до конца текущего года ввести в эксплуатацию три дома жилищного комплекса «Миловский парк» в Уфимском районе. Речь идет о зданиях №4 и 5 в десятом квартале и №2 – в пятом. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя.

1 442 квартиры в домах «Миловского парка» были проданы дольщикам. Застройщик – компания «КилСтройИнвест» – не смог справиться с обязательствами и не обеспечил граждан жильем. Чтобы восстановить права дольщиков, правительство Башкирии запросило помощь у Фонда защиты прав участников долевого строительства.

– В ноябре 2020 года Наблюдательным советом Фонда было принято решение о дострое 20 домов. После завершения строительства более 1,4 тыс. граждан получат ключи от квартир. По еще двум объектам было принято решение о выплате денежных компенсаций гражданам. Их 11 человек. На сегодняшний день обязательства перед ними выполнены в полном объеме, – сообщил генеральный директор Фонда Константин Тимофеев.

На завершение строительства жилья дольщиков из федерального и республиканского бюджетов было выделено 2,9 млрд рублей. Три дома будет построено в текущем году, 13 – в 2022 году и четыре – в 2023.