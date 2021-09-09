В Уфе проезд по Набережной реки Белой закрыт до 14 сентября

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В Уфе проезд транспорта по Набережной реки Белой – на участке от оздоровительного комплекса «Юность» до съезда с улицы Сочинской – закрыт до вторника, 14 сентября. Об этом сообщили в городской администрации.

В мэрии пояснили, что ограничение введено в связи со строительством моста-вставки через реку Белую. Власти попросили уфимцев с пониманием отнестись к принятым мерам и принесли извинения за возможные неудобства.

Напомним, строительство трехполосного 688-метрового моста-вставки в створе улицы Воровского практически завершено. Его планируют открыть в конце текущего года.