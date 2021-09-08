Хабиров без проведения торгов сдал в аренду компании 3 тыс. га земли

На выделенных Хабировым участках планируется разместить птицеводческий комплекс, где будут производить до 3 млн яиц в год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился сдать в аренду компании «БиоТех Тугузлы» 10 участков земли в Кигинском районе – их общая площадь составляет более трех тысяч гектаров. Соответствующий документ, подписанный руководителем региона 6 сентября, появился на сайте правовой информации. В распоряжении говорится, что фирма получит землю для реализации «масштабного инвестиционного проекта» – «птицеводческого комплекса мясного и яичного направления с собственной кормовой базой».

Компания «БиоТех Тугузлы» представила свой проект Хабирову еще в октябре прошлого года. Птицеводческий комплекс планируется разместить на базе действующей птицефермы в Кигинском районе. Инвестор намерен построить корпуса для выращивания бройлерных цыплят и производства до 3 млн яиц в год. Общая стоимость комплекса оценивается в 260 млн рублей. На нем предполагается создать 39 новых рабочих мест. Отметим, что этому проекту уже одобрили господдержку в виде компенсации части затрат на строительство инфраструктуры и покупку техники.