Хабиров учредил четыре гранта по 75 млн рублей на поддержку науки

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В Башкирии учреждено четыре гранта, которые будут направлены на поддержку научных исследований под руководством ведущих ученых. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Сумма каждого гранта составляет 75 млн рублей. С 2021 по 2023 год, а также в последующие четыре года господдержку в форме субсидий будут выделять из регионального бюджета. Хабиров поручил местному правительству предусмотреть ассигнования на выплату грантов при формировании казны в ближайшие годы.

Проводить конкурсы на получение грантов будет министерство образования республики.