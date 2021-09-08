Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2021 12:36

Хабиров учредил четыре гранта по 75 млн рублей на поддержку науки

Деньги будут выделяться на финансирование исследований ведущих ученых
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

В Башкирии учреждено четыре гранта, которые будут направлены на поддержку научных исследований под руководством ведущих ученых. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Сумма каждого гранта составляет 75 млн рублей. С 2021 по 2023 год, а также в последующие четыре года господдержку в форме субсидий будут выделять из регионального бюджета. Хабиров поручил местному правительству предусмотреть ассигнования на выплату грантов при формировании казны в ближайшие годы.

Проводить конкурсы на получение грантов будет министерство образования республики.