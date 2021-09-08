СК Башкирии проводит доследственную проверку по факту смерти студента в общежитии вуза

В общежитии университета в Уфе скончался студент. Его тело было обнаружено еще три дня назад, 5 сентября. Информацию о смерти молодого человека «КП-Уфа» подтвердили в Следственном комитете Башкирии.

– Проводится доследственная проверка, назначено СМЭ [судебно-медицинская экспертиза – «КП-Уфа»], опрашиваются возможные свидетели, процессуальное решение не принято, – передали в правоохранительном ведомстве.

Смерть студента, предположительно, не носит криминальный характер – следствие полагает, что он совершил самоубийство. Коллеги из других СМИ (в том числе «Башинформ») также сообщают, что погибший - иностранец. Следственный комитет оставил эту деталь без комментариев.