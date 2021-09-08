ДТП парализовало движение на бульваре Ибрагимова в Уфе

ДТП образовало пробку Фото: Эльвина АПАРИНА

Движение транспорта на участке бульвара Ибрагимова между пересечениями с Пархоменко и Цюрупы затруднено из-за ДТП. Речь идет о четной стороне улицы - там, по предварительным данным, вазовская «семерка» врезалась в попутный грузовик.

Другие участники дорожного движения с трудом объезжают аварийные машины из-за ремонтных работ – на бульваре сейчас полным ходом идет реконструкция. В итоге на участке и без того проблемной улицы возникла пробка.

Напомним, капитальный ремонт на 1,7 км бульвара Ибрагимова начался в этом году. На улице сделают новый асфальт, установят новые бортовые камни и дождевые канализации. Также будут заменены светофоры, дорожные знаки и наружное освещение. Крайний срок завершения всех работ - 30 ноября 2022 года.