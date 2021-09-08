Проезд на автобусах в Башкирии с начала года подорожал на 6,4%

В Башкирии подорожал проезд на маршрутках

В Башкирии проезд в городском автобусе с начала 2021 года подорожал на 6,4%, а в трамвае и троллейбусе – на 5,9% и 4,4% соответственно. Об этом сообщили аналитики Башстата.

– В среднем по республике проезд в городском автобусе стоит 26 рублей, а в трамвае и троллейбусе 20 рублей, – рассказали в ведомстве.

За 7 месяцев текущего года тарифы на услуги пассажирского транспорта в целом подорожали на 12,1%. Наибольший рост цен коснулся билетов на поезда дальнего следования (+19%) и самолеты (+29%).