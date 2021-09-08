«Ты нужен этому миру, брат»: в Башкирии трагически погиб молодой предприниматель

Попрощаются с Русланом сегодня, 8 сентября, в деревне Воробьево Краснокамского района.

В Нефтекамске вчера, 7 сентября, в больнице скончался молодой предприниматель, владелец магазина телефонов «Алло» Руслан. Мужчина попал в страшную аварию на мотоцикле еще 28 августа и впал в кому.

ДТП произошло днем в Нефтекамске, Руслан ездил по своим делам, на одном из перекрестков байкера не пропустил водитель «Лады Ларгуса». Руслан отлетел на несколько метров, выжил, но получил очень серьезную травму головы, позже – отек мозга. Требовалась трепанация мозга. Друзья и близкие нашли опытного анестезиолога-реаниматолога из Санкт-Петербурга и даже собрали крупную сумму денег, чтобы оплатить его прилет. Но утром 7 сентября сердце Руслана не выдержало и перестало биться.

Мужчину знал весь город – он активно вел страницы в соцсетях, открыл свой магазин смартфонов, всегда стремился к большему. Родные и близкие Руслана не верят в произошедшее, все это время они верили в лучшее.

- Ты нужен этому миру брат. Почему ты ушел? – скорбят друзья.

- Пусть земля тебе будет пухом. Ты был лучший! Я до последнего бился, чтоб тебя выдернуть! Ты в наших сердцах навсегда, - пишет его близкий человек.

Попрощаются с Русланом сегодня, 8 сентября, в деревне Воробьево Краснокамского района.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.