Стало известно, когда завершат реконструкцию парка «Кашкадан» в Уфе

ФОТО: РБК-Уфа

В октябре 2021 года (точные даты неизвестны - Ред.) в столице Башкирии завершат реконструкцию парка «Кашкадан». Об этом сообщили в мэрии Уфы.

Отметим, что преображение сипайловского парка началось в 2019 году. За это время рабочие вычистили и углубили озеро, водоем заполнили чистой водой, были проложены ливневки, появились зоны отдыха, пирсы с причалом для лодок. По проекту также ожидается песчаный пляж, а посередине озера – фонтан.

На сегодняшний день в парке есть детский игровой городок, спортивные зоны, проведено озеленение, появилось освещение и амфитеатр.

- Наряду с этим продолжаем работы по благоустройству территории вокруг самого озера Кашкадан площадью 3,0 га с зонами семейного отдыха. Завершение первого этапа реконструкции территории вокруг озера планируем в октябре 2021 года, - прокомментировали в администрации города.