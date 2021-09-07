В Башкирии появятся новые дорожные знаки: теперь автомобилистам придется быть внимательнее

Новые знаки будут устанавливать на въезде в населенный пункт – город, село, поселок.

В Башкирии появятся новые дорожные знаки 6.22 «Фотовидеофиксация». С 1 сентября из ПДД исключили знак дополнительной информации – 8.23 «Фотовидеофиксация». Теперь же автомобилистам нужно быть внимательнее. Действие знака объяснила Альбина Кадикова, представитель уфимской Госавтоинспекции.

Если ранее старый знак устанавливался перед каждой камерой на пути, то новый знак будет действовать на населенный пункт. Если бы водителя ждали 10 камер, он увидел бы 10 табличек, сейчас же – одну. Знак также не уточняет конкретное расстояние до начала контроля. При необходимости дорожный знак «Фотовидеофиксация» применяется с табличками 8.1.1 «Расстояние до объекта», 8.13 «Направление главной дороги» и 8.14 «Полоса движения».

Новые знаки будут устанавливать на въезде в населенный пункт – город, село, поселок. Знак будет один, а камер может быть несколько.