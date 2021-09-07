Минздрав Башкирии объяснил, почему вакцинированные заражаются COVID-19

В Башкирии от коронавируса привились почти 1,2 млн жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Башкирии объяснили, почему даже вакцинированные «Спутником V» жители заражаются коронавирусом. Разъяснения во время профильного брифинга дала замминистра Ирина Кононова.

Со ссылкой на данные разработчиков вакцины чиновница рассказала, что эффективность прививки составляет 91,7% – то есть даже после иммунизации заболеть COVID-19 может 1 из 12 человек.

– После контакта с заболевшим пациентом человек может оставаться носителем этого вируса без клинической симптоматики. Этот период называется инкубационным. Если за это время и в течение нескольких недель после вакцинации человек не будет соблюдать карантинных мер, он может заразиться несмотря на прививку, – отметила Кононова.

Она также добавила, что антитела к COVID-19 вырабатываются с 21 дня после введения первого компонента вакцины. На пик защиты от инфекции организм выходит только на 42 день.

По состоянию на 7 сентября в Башкирии первым компонентом вакцины против коронавируса привились 1,19 млн жителей, вторым - 1,052.