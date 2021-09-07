Уфимский аэропорт обслужил рекордное число пассажиров

фото: пресс-служба международного аэропорта "Уфа"

В августе 2021 года международный аэропорт Уфы обслужил рекордное число пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

За последний месяц лета через аэропорт башкирской столицы прошли более 486 тысяч пассажиров: на 32% больше, чем в 2019 году, и на 74% – чем в пандемийный 2020-й год.

– Пик пассажиропотока зафиксирован 19 августа: в этот день в воздушной гавани обслужили 18,5 тысяч человек на прилет и вылет. Это тоже рекордный показатель за всю историю аэропорта, – отметил в аэропорту.

Там также назвали самые популярные направления полетов в августе. Это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Анталия.