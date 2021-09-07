Житель Башкирии избил 69-летнюю мать за отказ дать пенсию

Полицейские задержали мужчину и возбудили против него уголовное дело

Житель села Ключевка Федоровского района Башкирии избил 69-летнюю за отказ дать денег из ее пенсии. Об этом сообщило республиканское МВД.

Судимый в прошлом мужчина нигде не работает и ранее периодически требовал у матери пенсию, хотя ей самой едва хватало денег, чтобы сводить концы с концами. В последний раз пенсионерка ответила отказом. Тогда 36-летний сын вышел из себя и избил ее. Пожилая женщина не хотела обращаться в полицию – вместо нее заявление написал второй сын, узнавший о том, что творит его младший брат.

Полицейские задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Против мужчины возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. До решения суда он будет находиться под стражей.