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Общество8 сентября 2021 6:23

Чиновница из Башкирии получила штраф за игнор жалобы жителя на плохие дороги

Госслужащая ответила на обращение только после вмешательства прокуратуры
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Чиновницу оштрафовали на пять тысяч рублей

Чиновницу оштрафовали на пять тысяч рублей

Чиновница из Ишимбайского района Башкирии вовремя не рассмотрела жалобу местного жителя на плохие дороги и была оштрафована. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В мае 2021 года житель села Макарово обратился в администрацию сельсовета с обращением, в котором раскритиковал содержание здешних дорог. Глава сельского поселения не смогла рассмотреть жалобу в 30-дневный срок и ответила на нее только после вмешательства прокуратуры.

Надзорное ведомство возбудило против чиновницы административное дело. Суд рассмотрел его и оштрафовал госслужащую на пять тысяч рублей.