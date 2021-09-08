Чиновница из Башкирии получила штраф за игнор жалобы жителя на плохие дороги

Чиновницу оштрафовали на пять тысяч рублей

Чиновница из Ишимбайского района Башкирии вовремя не рассмотрела жалобу местного жителя на плохие дороги и была оштрафована. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В мае 2021 года житель села Макарово обратился в администрацию сельсовета с обращением, в котором раскритиковал содержание здешних дорог. Глава сельского поселения не смогла рассмотреть жалобу в 30-дневный срок и ответила на нее только после вмешательства прокуратуры.

Надзорное ведомство возбудило против чиновницы административное дело. Суд рассмотрел его и оштрафовал госслужащую на пять тысяч рублей.