Башкирию накроют заморозки до -3 и сильный ветер

При прояснениях температура воздуха в Башкирии упадет до 0, -3 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Местами по Башкирии завтра, 8 сентября, ночью и утром при прояснениях ожидаются заморозки. Температура воздуха снизится до 0, -3°. Над отдельными участками автодорог нависнет туман, который сократит видимости как минимум до 500 метров. Днем в отдельных районах усилится западный ветер – его порывы достигнут 17 метров в секунду. Об этом сообщили синоптики башкирского гидрометцентра.

В республике прогнозируется облачная погода, без существенных осадков. Днем по северу региона пройдут небольшие дожди. Средняя температура ночью составит +2, +7°, после восхода солнца воздух прогреется только до +11, +16°.