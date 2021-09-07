Один вахтовик из Башкирии зарезал другого по пути домой

Вахтовик из Башкирии проведет за решеткой восемь лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конфликт двоих вахтовиков из Башкирии привел к убийству одного из них в Оренбургской области. Уголовное дело рассматривал Шарлыкский районный суд.

Во время заседания было установлено, что двое мужчин-земляков возвращались домой с вахты из Москвы. По пути они распивали алкоголь – и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Обвиняемый взял нож и ударил им в грудь, левое плечо и бедро своего 42-летнего коллеги. Пострадавшего успели доставить в больницу, но врачи были бессильны – мужчина скончался от острой кровопотери.

Протрезвевший убийца признал вину в преступлении и раскаялся. Суд признал мужчину виновным и, не найдя отягчающих обстоятельств, приговорил его к восьми годам заключения в колонии строго режима.