В МВД Башкирии закупают 34 тысячи новых Конституций РФ

В Башкирии закупают конституции для сотрудников МВД Фото: Олег ЗОЛОТО

МВД Башкирии закупает 34 тысячи экземпляров брошюр с Конституциями РФ.

В первый раз упоминание «конституционной» закупки МВД Башкирии появилась на специализированном сайте в конце августа 2021 года. Известно, что силовики намерены прибрести у поставщика 33 919 экземпляров брошюр с актуальной версией Конституции Российской Федерации. Небольшие книги должны быть в формате А5, удобном для ношения с собой. Согласно техзаданию, минимальное количество страниц брошюры – 32.

В среднем, один экземпляр книги с главным законом страны обойдется МВД республики в 21,3 рубля. Учитывая количество копий, стоимость всей закупки может вырасти до 675 тысяч рублей. Сейчас специальная комиссия тщательно изучает шестерых поставщиков, которые вызвались осуществить закупку.