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Общество7 сентября 2021 10:53

Радий Хабиров сокращает количество чиновников в Москве

Глава республики подписал соответствующий указ
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Радий Хабиров сокращает количество чиновников в Москве

Радий Хабиров сокращает количество чиновников в Москве

Согласно указу Радия Хабирова в Москве сократят как минимум 10% чиновников полномочного представительства Башкирии.

Неожиданное решение глава республики озвучил на минувшем оперативном совещании в понедельник, а официальный документ появился на сайте нормативно правовой информации 7 сентября.

В указе говорится, что количество чиновников полномочного представительства должно сократиться как минимум на 10%. Также документ содержит пункт о создании в Москве аппарата по обеспечению деятельности органов власти Башкирии – его размер будет ограничиваться предельно установленным количеством чиновников полпредства.

Помимо этого Хабиров переименовал госкомитет Башкирии по внешнеэкономическим связям в министерство.