Число случаев COVID-19 в Башкирии превысило отметку в 59 тысяч

От коронавируса в Башкирии скончались 1218 человек

В Башкирии с начала пандемии было зарегистрировано 59 163 случая коронавируса. За сутки инфекцию выявили у 301 жителя. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщил региональный оперштаб.

Число умерших от COVID-19 за день увеличилось еще на 15 человек. Всего инфекция унесла жизни 1 218 пациентов. Переболели коронавирусом уже 52 776 жителей республики, 280 из них выписались по выздоровлению за последние 24 часа. Прямо сейчас носителями ковида в Башкирии числятся 5 169 человек.

Первым компонентов вакцины привились 1,19 млн человек, вторым – 1,052 млн.