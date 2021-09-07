Уфимка и ее 4-летняя дочь отравились газом в квартире

Дом на Мусоргского, 15 // фото: Яндекс

В Уфе женщина и ее 4-летняя дочь отравились угарным газом в собственной квартире. Инцидент произошел минувшей ночью в пятиэтажном жилом доме по улице Мусоргского, 15. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– Уфимка сообщила, что первыми пострадали кошка и собака, проживавшие в квартире. У животных открылась рвота. Затем плохо стало дочери. Женщина тоже почувствовала недомогание. Она срочно открыла окна, позвонила в экстренные службы и вместе с малышкой покинула квартиру, – передали в аварийном ведомстве.

Пострадавшую мать и ее ребенка госпитализировали.

Сотрудники газовой службы обнаружили в квартире «слабую концентрацию угарного газа». Аварийная бригада перекрыла подачу топлива. Сейчас без газа остаются пять квартир жилого дома. В ближайшее время там проведут обследование дымоходов и оборудования.