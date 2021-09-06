Башкирские власти закупили сельхозтехники на 8 миллиардов рублей

С января по август 2021 года Башкирия приобрела 2293 единиц агропромышленной техники Фото: Мария ЛЕНЦ

Башкирские власти за 2021 год приобрели сельскохозяйственную технику общей суммой в восемь миллиардов рублей. В прошлом году, как отмечает Минсельхоз региона, на агропромышленную технику было потрачено на 900 миллионов рублей меньше.

С января по август этого года, как сообщил министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов, республика приобрела 2293 единиц сельхозтехники. Среди них 356 тракторов, 172 зерноуборочных и 25 кормоуборочных комбайнов, более 600 посевных и почвообрабатывающих машин и прочая техника.

По словам Фазрахманова для того, чтобы рассчитывать на хороший урожай, необходимо попасть в так называемое «технологическое окно». Это промежуток времени (как правило, две недели), в который благоприятнее всего сеять зерновые.

– В противном случае, растения станут плохо развиваться, будут потери, не помогут ни генетика, ни удобрения. Мы не можем себе позволить начать сев и попутно чинить технику, потом продолжать сеять, тратить на это месяц и более. Для этого и нужна высокопроизводительная техника, – пояснил министр.