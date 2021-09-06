Спасатели предупредили о заморозках в Башкирии. Температура упадет до -5°

В Башкирии пришла пора заморозков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночью и утром 7 сентября в Башкирии прогнозируются заморозки – температура в воздухе и на поверхности почвы упадет до 0, -5°. На автодорогах в то же время возникнет туман. Он сократит видимость до 500-1000 метров. Об этом предупредили в МЧС республики.

По данным синоптиков, завтра в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, по юго-востоку он будет умеренным. Днем так же ожидаются редкие осадки.

В темное время суток ветер будет слабым (0-5 м/с), после восхода солнца он усилится до 7-12 м/с.

Средняя температура воздуха ночью составит +2, +7°, днем столбики термометров поднимутся до +11, +16°.