В Уфе девелопер взял у дольщиков 700 млн рублей и не достроил дом

Дольщикам обещали сдать дом еще в декабре 2019 года, однако он остается недостроенным по сей день

В Уфе против компании-застройщика возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Девелопер взял у 252 дольщиков 700 млн рублей и не сдал высотный жилой дом в срок. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Как пояснили в надзорном ведомстве, речь идет о фирме ООО «Высотки». Они привлекали деньги дольщиков в период с 2015 по 2018 год. Компания обещала построить 25-этажку на территории, ограниченной улицами Сун-Ят-Сена, Айской и Большой Московской.

– Здание, которое фирма обещала сдать в эксплуатацию в декабре 2019 г., осталось недостроенным, степень его готовности составляет 62 процента, – добавила прокуратура.

Ведомство провело проверку и направила ее материалы в следственный комитет. Правоохранители возбудили уголовное дело против «неустановленного лица компании застройщика».