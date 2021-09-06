Суд приостановил работу на фабрике башкирской золотодобывающей компании

фото: ФССП Башкирии

В Учалинском районе Башкирии по решению суда на 30 дней приостановлена работа на «Фабрике по извлечению драгоценных металлов», которую использует «Башкирская золотодобывающая компания». Об этом сообщила федеральная служба судебных приставов.

В надзорном органе рассказали, что на предприятии «было выявлено нарушение требований промышленной безопасности»: в производстве использовался центробежный насос с видимыми протеканиями. Из-за дефекта происходило испарение продукта перекачивания – опасного для жизни и здоровья людей раствора.

– Суд […] назначил наказание в виде приостановления деятельности по эксплуатации консольного центробежного насоса на опасном объекте сроком на 30 суток, – передали в ФССП.

Ведомство предупредило компанию, что, если требование не будет исполнено, ее могут привлечь к уголовной ответственности.